ارتفع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثالث من 2023 (يوليو - سبتمبر) بشكل طفيف إلى 7.1% من 7% في الربع الثاني، بحسب بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء المصري صدرت يوم الأربعاء.

وارتفع عدد المتعطلين عن العمل في الربع الثالث إلى 2.263 مليون شخص، مقارنة بـ 2.169 مليون متعطل في الربع الثاني من عام 2023.

ويضغط الوضع الاقتصادي الصعب في مصر، التي تواجه صعوبات لتوفير التدفقات الدولارية، على القطاع الخاص وخلق فرص العمل، إضافة لارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.

وبلغ عدد الذكور المتعطلين عن العمل بالربع الثالث 1.254 مليون شخص، فيما بلغ عدد الإناث 1.009 متعطلة، وفق بيانات الجهاز.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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