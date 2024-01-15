تباطأ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 إلى 2.65% من 4.4% خلال الربع نفسه من العام المالي الماضي، وفق بيانات وزارة التخطيط المصرية.

وكان اقتصاد مصر، التي تشهد أزمة اقتصادية في ظل نقص حاد للنقد الأجنبي، سجل معدل نمو خلال العام المالي الماضي (2022-2023) بلغ 3.8%، وفق بيانات وزارة التخطيط.

ويبدأ العام المالي في مصر في شهر يوليو من كل عام وينتهي في يونيو من العام التالي.

وتواجه مصر -المعتمدة على الاستيراد- أزمة في توفير السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، والتي أدت لهروب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، وهو ما تسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية، وأدى إلى قفزات كبيرة في معدل التضخم.

وتتخذ الحكومة المصرية عدة خطوات لتوفير الدولار، فقد أبرمت مصر اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 لاقتراض 3 مليار دولار، وتنفذ أيضا برنامج طروحات لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة سواء بالتخارج كليا أو جزئيا وجمعت منه نحو 5.6 مليار دولار.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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