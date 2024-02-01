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قرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بـ 200 نقطة أساس، وذلك في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك في عام 2024.

وبذلك يصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21.25%، و22.25% على التوالي، وفقا لبيان للبنك المركزي.

وكان المركزي ثبت أسعار الفائدة ثلاث مرات على التوالي آخرها في ديسمبر الماضي.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية تتمثل في نقص شديد للنقد الأجنبي، وتراجع مستمر لقيمة العملة المحلية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، فيما لم يحصل البلد حتى الآن على الشريحة الثانية من قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار أُبرم اتفاقه في ديسمبر 2022، مع تأخر المراجعة الأولى للبرنامج.

وجاء قرار البنك المركزي الخميس في ظل تباطؤ لمعدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، ليسجل 33.7% في ديسمبر.

كما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في ديسمبر الماضي للشهر السادس على التوالي، ليصل إلى 34.2%.

التضخم

قال المركزي، في بيانه الخميس، إن التطورات الحالية تشير إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية، مشيرا إلى أن بيانات التضخم الواردة للجنة السياسة النقدية منذ اجتماع ديسمبر "أعلى من المتوقع".

وتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض، وقال إن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية قد ينتج عنها ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.

واضطربت حركة الملاحة في البحر الأحمر منذ بدأت جماعة الحوثي اليمنية في نوفمبر الماضي استهداف السفن التي تتعامل مع إسرائيل -دعما للفلسطينيين في حرب غزة- ما أدى إلى عزوف سفن الشحن عن سلك المسار عبر البحر الأحمر وقناة السويس المصرية.

وتسبب ذلك الاضطراب في حركة الشحن في ارتفاع أسعار الشحن عالميا مع توقعات بارتفاع التضخم، وأدى الاضطراب أيضا إلى تراجع إيرادات قناة السويس، التي هي أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي لمصر.

النمو

قال البنك المركزي، في بيان الخميس، إن المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، متوقعا تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023-2024 مقارنة بالعام المالي السابق له.

ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل عام وينتهي في يونيو من العام التالي.

وقال المركزي إن التباطؤ المتوقع يتماشى مع التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي تشهد منطقة الشرق الأوسط حالة عدم استقرار زادت حدتها مؤخرا، مع اتساع رقعة التوترات إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسوريا والعراق واليمن وإلى البحر الأحمر.

وتوقع البنك أن يبدأ معدل النمو في التعافي تدريجيا فيما بعد.

خلفية عن الوضع الاقتصادي

اتسعت الفجوة بين سعر صرف الجنيه أمام الدولار بمصر في السوقين الرسمي والموازي، ليتخطى مستوى 65 جنيه للدولار في السوق الموازي، فيما لا يزال السعر الرسمي يستقر قرب 31 جنيه للدولار منذ خفضت مصر قيمة عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وأجرت بعثة من صندوق النقد في يناير 2024 مباحثات مع الحكومة المصرية بشأن قرض الصندوق للبلد، وبخصوص تمويل إضافي للدولة لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر، لكن لم يتم الإعلان عن نتائج ملموسة بشأن الأمرين.

وطالب الصندوق مصر مرارا بمزيد من المرونة في سعر الصرف لمنع استنزاف الاحتياطيات الأجنبية.

ويتوقع السوق حدوث تخفيض قريب في قيمة العملة المحلية، تحتاجه مصر لتسهيل المراجعة الثانية من صندوق النقد.

ويوم الأربعاء، أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة بدون تغيير في أول اجتماعات 2024، كما هو مُتوقع، لتظل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في نطاق بين 5.25 و5.50%.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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