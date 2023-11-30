ارتفعت عائدات قناة السويس خلال شهر نوفمبر 2023، بنحو 20.3% لتسجل 854.7 مليون دولار مقابل 710.3 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، وفق ما أعلنه أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في بيان الخميس.

وإيرادات القناة التي تعد من أهم الممرات الملاحية في العالم، هي مصدر مهم للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من نقص في الموارد الدولارية، في ظل تضخم مرتفع بعد الحرب الروسية الأوكرانية زاد من الضغوط على الدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - الذي يترشح لدورة جديدة في انتخابات رئاسية تقام في ديسمبر ويتوقع أن يفوز بها - توقع أن ترتفع إيرادات القناة إلى 10.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2023.

وقال رئيس الهيئة - وفقا لبيان الخميس - إن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر نوفمبر 2023 سجلت "أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة".

وارتفع عدد السفن العابرة في القناة من الاتجاهين في نوفمبر إلى 2264 سفينة مقابل 2171 سفينة في الشهر المقارن، وزادت الحمولات الصافية إلى 135.5 مليون طن مقابل 125.2 مليون طن.

للمزيد: السيسي يقول إن إيرادات قناة السويس ستصل لـ 10.5 مليار دولار بنهاية 2023

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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