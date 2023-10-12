تعتزم وزارة المالية المصرية جمع نحو 2 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي، تتضمن إصدار سندات ساموراي وباندا، بحسب مقابلة أجرتها قناة سي إن بي سي عربية مع وزير المالية المصري محمد معيط.

"أنا تقديري الحاجات زي ساموراي وباندا وخلافه أعتقد انه الاجزاء دي لوحدها كدة كوزارة المالية حتمعل الحاجات دي في حدود 2 مليار دولار"، بحسب ما قاله معيط للقناة.

"وأعتقد قبل نهاية 2023"، في رد له على سؤال عن المدة الزمنية لجمع هذا المبلغ.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، أدت إلى تدهور قيمة العملة المحلية بنحو 50%، مع نقص في السيولة الدولارية التي تحتاجها البلاد، فيما تأجلت مراجعتين للحصول على شريحتين آخريين من قرض بـ 3 مليار دولار وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر وحصلت على دفعة واحدة فقط.

وكان معيط قال في تصريحات سابقة، إن مصر تعتزم إصدار سندات ساموراي وباندا بنحو 500 مليون دولار لكل منهما.

وعن تاريخ المراجعة مع صندوق النقد الدولي، قال معيط إنه سيتم الإعلان عن موعد البدء بالمراجعة مع الصندوق "خلال فترة قصيرة".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا