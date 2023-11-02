وافق مجلس الوزراء المصري يوم الخميس، على رفع السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح (150 كيلوغرام)، ليكون 1600 جنيه ( 51.8 دولار) لهذا العام، وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.

وتعاني الدولة - التي تعد أكبر مشتري للقمح في العالم - من تفاقم تكلفة توفير الاحتياجات الرئيسية نتيجة خفض العملة وسط ضغوط ممتدة منذ الحرب الروسية الأوكرانية، وصعوبات سد الفجوة التمويلية على الرغم من توصلها لاتفاق برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، لكن حصلت منه على شريحة واحدة فقط.

وسبق أن رفعت الحكومة سعر التوريد مرتين هذا العام ليصل إلى 1500 جنيه للأردب. ويبدأ موسم توريد القمح في مصر أول شهر أبريل ويمتد إلى منتصف أغسطس التالي.

وقال البيان، إن رفع السعر "لتشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي".

وكانت وزارة المالية المصرية أعلنت في أبريل الماضي، تخصيص 45 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) لشراء القمح المحلي من المزارعين بموسم هذا العام، في وقت تسعى فيه الحكومة لتحفيز المزارعين لتوريد محصولهم للدولة لتقليل الاستيراد.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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