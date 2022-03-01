ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 15.1% خلال فبراير الماضي على أساس سنوي، لتسجل 545.5 مليون دولار -غير شاملة الخدمات الملاحية- مقابل 474.1 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام الماضي.

وعبرت خلال فبراير الماضي 1713 سفينة القناة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 100.1 مليون طن، مقابل عبور 1532 سفينة خلال شهر فبراير من العام الماضي، بإجمالي حمولات قدرها 97.6 مليون طن، بحسب بيان لهيئة قناة السويس يوم الثلاثاء.

وقال أسامة ربيع رئيس الهيئة، وفق البيان، إن "العائدات الشهرية هي الأعلى في فبراير على مدار تاريخ القناة"، مرجعا ذلك إلى تعافي سوق النقل البحري، ونمو حركة التجارة العالمية وما نتج عن ذلك التعافي من ارتفاع الطلب على مختلف فئات سفن الأسطول العالمي.

وبدأت قناة السويس اعتبارا من اليوم الثلاثاء الأول من مارس تطبيق زيادة على رسوم عبور مختلف فئات السفن العابرة للقناة تتراوح من 5 - 10 % من رسوم العبور السابقة.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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