توقع الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، يوم الأحد، أن يتخطى رأس مال الصندوق الـ 100 مليار جنيه (3.2 مليار دولار)، بعد ضم القيمة السوقية لأصول نُقلت للصندوق، بحسب ما قاله خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع لجريدة المال المصرية.

وقال سليمان إن رأس مال الصندوق سيتخطى هذا الرقم بعد إضافة القيمة السوقية لأصول شركة "مصر القابضة للتأمين" وكذلك مقرات الوزارات التاريخية في منطقة وسط البلد، مشيرا إلى أن هذا التقييم "مبدئي".

كان قرار جمهوري صدر في مارس من العام الماضي (2023) بنقل ملكية كامل أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادي.

وتأسست الشركة في عام 2006 لتكون الكيان المهمين على شركات التأمين المملوكة للدولة، ولديها حاليا محفظة متنوعة تضم 14 شركة في قطاعات التأمين، والعقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية، والإدارة والخدمات، بحسب موقعها الإلكتروني.

وتأسس صندوق مصر السيادي عام 2018، ونُقلت إليه أصول مملوكة للدولة، ويستهدف الصندوق جذب الاستثمارات لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها.

والصندوق يعتبر من المؤسسات الرئيسية التي تعمل على تنفيذ برنامج لطرح حصص من شركات حكومية لجذب تدفقات دولارية في ظل أزمة سيولة تمر بها مصر في أعقاب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال سليمان، في تصريحاته الأحد، إن الصندوق وضع رؤية لزيادة استثمارات الشركة القابضة للتأمين بعد نقل ولايتها له، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك محفظة "قوية" من الاستثمارات المباشرة.

وفي ما يتعلق بمنطقة وسط البلد التي نُقل لصندوق مصر السيادي أصول وزارات بها، أشار سليمان إلى أن المستهدف للمنطقة هو أن تتحول إلى منطقة سياحية جاذبة للسياحة، حيث من المخطط أن تضم 2,600 غرفة فندقية، و1,200 شقة فندقية.

ولفت إلى أن وجود طلب من أكثر من مستثمر على مباني مثل مقر وزارة الداخلية بوسط البلد، ووصف الطلب على مقر وزارة الخارجية بأنه "مخيف"، في إشارة إلى أنه مرتفع للغاية.

ويقع مقر وزارة الخارجية على كورنيش النيل بالقاهرة بقرب مبنى التلفزيون الرسمي للدولة (ماسبيرو) وهي منطقة حيوية بوسط العاصمة القاهرة.

للمزيد- مُحدث: ضم خبراء اقتصاديين كبار للجمعية العمومية للصندوق السيادي المصري

(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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