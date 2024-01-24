قررت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر المقدم من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بنسبة 10% لمواجهة التضخم المرتفع والتطورات الاقتصادية.

وتعاني مصر من معدلات تضخم قياسية مع ارتفاع سعر الدولاروتفاقم الفجوة بين السوق الرسمي والسواق الموازي مع صعوبة توفيره، وتراجع الجنيه منذ الحرب الروسية الأوكرانية وسط ضغوط وتوقعات بمزيد من خفض العملة لتنيذ مراجعتين لبرنامج تمويل بـ 3 مليار دولار وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي وحصلت منه على شريحة واحدة منذ أكثر من عام.

وقال رئيس الهيئة محمد فريد في بيان إن القرار يأتي "تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب".

ووفق بيان الهيئة، سيصبح الحد الأقصى للتمويل 242 ألف جنيه (7.8 ألف دولار) بدلا من 220 ألف جنيه حاليا.

وبلغت قيمة أرصدة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 54 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، لصالح 3.8 مليون مستفيد، حسب البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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