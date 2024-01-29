قال وزير المالية المصري محمد معيط إن بلاده تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية لأول مرة، إذ تبحث إمكانية إصدار سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية.

وأضاف الوزير، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، أن تلك الخطوة تأتي بهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.

وكانت مصر أصدرت نهاية العام الماضي سندات ساموراي يابانية بقيمة 75 مليار ين ياباني (500 مليون دولار تقريبا) لأجل خمس سنوات. كما أصدرت العام الماضي سندات باندا صينية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 3.5 مليار يوان.

وتشهد مصر نقص حاد في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، والتي أدت لهروب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين ما سبب ارتفاع الدولار وانخفاض العملة المحلية بعد أن خفضتها مصر 3 مرات منذ مارس 2022.

وقال وزير المالية، في تصريحاته، إن طرح سندات في الأسواق الخليجية يحتاج ترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية في دول الخليج، لافتا إلى إجراء محادثات مع كريستوفر هوي تشينغ يو وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ حول إمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونغ كونغ.

وذكر أن هذه الإصدارات تساهم في تنويع محفظة الدين بتكلفة تمويل منخفضة.

وتصريحات وزير المالية تأتي فيما تسعى مصر لزيادة سيولة النقد الأجنبي لديها، وفي إطار ذلك تخوض أيضا مفاوضات لمضاعفة قرض أبرمت اتفاقه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليار دولار، حصلت منه على دفعة واحدة منه فقط.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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