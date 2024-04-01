بعد ما يقارب الشهر على قرار تخفيض قيمة العملة المحلية في مصر يواصل سعر صرف الدولار تحركه في السوقين الرسمية والموازية وفقا لآليات العرض والطلب، فيما يسود استقرار نسبي للفجوة بين سعري السوقين بعد تقلصها بشكل كبير الفترة الماضية.

وبحلول الساعة 11:00 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الاثنين تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية بمصر بين 47 و48 جنيه للدولار، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

فيما بلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمية بحلول التوقيت نفسه ما بين 47.15 و 47.26 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

وبدأ سعر الدولار في السوق الموازية بمصر تراجعه في أعقاب توقيع الحكومة المصرية صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع في منطقة رأس الحكمة.

وحصلت مصر على دفعة أولى من الصفقة بقيمة 15 مليار دولار -تضمنت تحويل وديعة إماراتية بقيمة 5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري إلى جنيه- فيما تتوقع الحكومة الحصول على الدفعة الثانية من الصفقة في غضون أسابيع.

وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية بمصر بلغ في وقت سابق من العام الجاري مستوى 70 جنيه للدولار الواحد، قبل أن يتراجع عن ذلك المستوى.

ومكنت تدفقات صفقة رأس الحكمة مصر من اتخاذ قرارات اقتصادية منها السماح بانخفاض الجنيه عن مستوى نحو 30.9 جنيه للدولار الذي استمر لشهور، وهو ما كان مطلب لصندوق النقد الدولي لإجراء مراجعة واستئناف برنامج قرض لمصر.

وفي أعقاب ذلك، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022- من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار. ويوم الجمعة وافق المجلس التنفيذي للصندوق على القرض الموسع.

وتسود توقعات إيجابية بشأن التدفقات والسيولة الدولارية لمصر بعد الإعلان الفترة الماضية عن تعهدات دولية لمصر بمليارات الدولارات من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، فضلا عن تخلي مواطنين عن الدولار مؤخرا لصالح البنوك والصرافات بدلا من السوق الموازية.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا