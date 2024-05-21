تتواصل التحركات اليومية لسعر الدولار مقابل الجنيه في مصر في السوقين الرسمية والموازية منذ قرار تعويم العملة المحلية في مارس الماضي.

وبحلول الساعة 11:30 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء، تداول الدولار في السوق الموازية في نطاق بين 46.90 و47.32 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما السعر الرسمي للدولار فوصل في التعاملات الصباحية الثلاثاء إلى نطاق بين 46.61 و46.67 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

تأتي التحركات اليومية لسعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية بعد أن سمح البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بخفض الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار، بعدما كان سعر السوق الموازية قد وصل لمستوى 70 جنيه في وقت سابق من هذا العام.

ومكنت تدفقات دولارية تلقتها مصر، من صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة، البنك المركزي المصري من السماح بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وكانت مصر أعلنت يوم الأربعاء الماضي تلقيها 14 مليار دولار ضمن الدفعة الثانية والأخيرة البالغة 20 مليار دولار من مستحقات مشروع رأس الحكمة، وبدء إجراءات تنازل الإمارات عن وديعة بـ 6 مليار دولار لما يعادلها بالجنيه المصري.

وكانت مصر تعاني قبل تدفقات الصفقة من نقص حاد في النقد الأجنبي لكن بعد خفض الجنيه، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022 - من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.



(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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