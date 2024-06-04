* تم تحديث السعر الرسمي للدولار



تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بشكل طفيف في التعاملات الصباحية بالسوق الموازية بمصر يوم الثلاثاء.

وتداول الدولار بالسوق الموازية بحلول الساعة 11:00 صباحا بتوقيت القاهرة الثلاثاء في نطاق بين 47.45 و47.70 جنيه أي بمتوسط بنحو 47.55 جنيه للدولار، متراجعا من متوسط 47.59 جنيه يوم الاثنين، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما السعر الرسمي للدولار فتراوح صباح الثلاثاء بين 47.16 و47.20 جنيه للدولار، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

ويشهد سعر الدولار مقابل الجنيه تحركات يومية في السوقين الرسمية والموازية منذ أن سمح البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بخفض الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار، بعدما كان سعر السوق الموازية قد وصل لمستوى 70 جنيه في وقت سابق من هذا العام.

جاء خفض الجنيه مدعوما بتدفقات دولارية تلقتها مصر من صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة، بعد أن كانت تعاني البلاد من أزمة سيولة دولارية ونقص حاد في النقد الأجنبي.

كما توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بمرونة سعر الصرف في البلاد، لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022 - من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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