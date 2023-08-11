قالت وكالة موديز في بيان أنها مستمرة في مراجعة التصنيف الائتماني لمصر بغرض التخفيض مشيدة بإعلان الحكومة الأخير بشأن الاتفاق على بيع أصول ومطالبة بالمزيد من الخطوات الإصلاحية.

في مايو الماض ي وضعت موديز التصنيف الائتماني - الذي يقيس قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية - قيد المراجعة بغرض الخفض، بعد عدة أشهر من تخفيضها للتصنيف الائتماني لمصر إلى B3 في فبراير 2023.

وضربت مصر أزمة اقتصادية طاحنة منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية العام الماضي هوت بسعر العملة المحلية بنحو 50% - بعد 3 تعويمات - لتقارب حاليا الـ 31 جنيه للدولار، في حين يتداول الدولار في السوق الموازي مقابل 38 جنيه وأحيانا فوق 40 جنيه.

"استمرار المراجعة يوازن التطور الخاص بالخصخصة الحكومية وأجندة الإصلاح المالي والهيكلي،" بحسب بيان موديز.

وأعلنت مصر يوليو الماضي أنها أبرمت عقود مع مستثمرين بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت عنه الدولة في وقت سابق من هذا العام.

وقالت موديز أنه من المرجح أن يتم تخفيض جديد للعملة المصرية - بنحو 20% - والذي قد يرفع مستويات التضخم، تكلفة الاقتراض والدين الحكومي لمستويات تقتضي خفض التصنيف ولكنها وفي نفس الفقرة أشادت بقدرة الحكومة على زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الفائض الأولي.

وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر المراجعة الأولى والثانية لبرنامج صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 3 مليار دولار تم توقيعه في ديسمبر 2022 وحصلت منه مصر على شريحة واحدة حتى الآن.

وقالت موديز إن المراجعة سوف تركز على نتائج صفقات الخصخصة الأخيرة ومدى انعكاسها على السيولة الدولارية، سعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضافت الوكالة إنها تتوقع المزيد من التطورات الاقتصادية لتمكين صندوق النقد الدولي من إجراء المراجعة الأولى والثانية المتأخرين لتمكين مصر من الحصول على باقي التمويل والذي يعتبر بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين.

وأشاد وزير المالية المصري محمد معيط ببيان وكالة التصنيف الذي قال أنه يعكس نظرة "متوازنة" للإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر، مضيفا أن الدولة تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات في الأشهر القادمة، بحسب بيان من وزارة المالية الجمعة.

ورأى نائب الوزير أحمد كوجك - بحسب بيان الوزارة - إن موديز "أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد تُبقي على التصنيف الحالي لمصر دون أي تعديل سلبي إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصري".

(إعداد: أحمد حسن، تحرير: ياسمين صالح وآيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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