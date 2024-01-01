أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية الاثنين، وضع البئر الأول من حقل بترول شمال صفا بمنطقة شمال شرق رمضان في خليج السويس على خريطة الإنتاج، بمعدل 2500 برميل يوميا.

وتسعى مصر لزيادة إنتاجها من البترول الخام، وكان وزير البترول طارق الملا قال في تصريحات الشهر الماضي، إن بلاده تحتاج لاستخراج البترول وتنمية مواردها من النفط والغاز لتلبية احتياجاتها، في وقت تعتمد بشكل كبير على الاستيراد وتعاني من أزمة سيولة وصعوبة توفير الدولار وتضخم مرتفع.

وتستورد مصر غالبية المواد الخام والسلع الوسيطة، كما أنها أكبر مستورد للقمح عالميا، ورغم أنها مُصدر للغاز الطبيعي المسال فهي أيضا مستورد للمشتقات البترولية (البنزين والسولار والبوتاجاز) ومثل الوقود 14.6% من إجمالي الواردات خلال 2022.

ووفقا لما نقله البيان، تستهدف المرحلة الأولى من مشروع الإنتاج المبكر من الحقل رفع الإنتاج إلى 6 آلاف برميل يوميا بحلول منتصف يناير، حيث سيتم وضع البئر الثاني على الإنتاج منتصف الشهر.

كما يُستهدف أن يرتفع الإنتاج إلى 12 ألف برميل يوميا، من خلال خطة لحفر 7 آبار جديدة، وفق البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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