وافق مجلس النواب المصري، يوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالدولة، وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

ومع سعي مصر لتخفيف عبء ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي عن حزمة حوافز تضمنت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه للعاملين في القطاع العام.

وقال وزير المالية آنذاك إن قوانين حزمة الحوافز والزيادات ستحال إلى مجلس النواب لإقرارها عند انعقاده في أكتوبر، على أن يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارا من أول أكتوبر.

ووصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال سبتمبر الماضي إلى 38%، مدفوعا بارتفاع أسعار الطعام والمشروبات.

وتراجعت قيمة العملة المحلية بعدما خفضت مصر الجنيه أمام الدولار 3 مرات في عام واحد بعد الحرب الروسية الأوكرانية لتخفيف حدة تداعيات الحرب على الدولة المعتمدة على الاستيراد بشكل كبير. ويتداول الدولار في السوق الموازية عند 40 جنيه بفارق كبير عن السعر الرسمي الذي يبلغ 30.9 جنيه.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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