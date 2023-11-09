قال رئيس صندوق مصر السيادي أيمن سليمان، يوم الخميس، إن التضخم في مصر قد بلغ على ما يبدو ذروته، وذلك في تصريحات خلال مقابلة أثناء مؤتمر رويترز نكست في نيويورك.

وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى مستوى قياسي خلال سبتمبر الماضي مسجلا 38% من 37.4% في أغسطس، مدفوعا بزيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات. وتوقع استطلاع رأي أجرته رويترز تراجع التضخم في مصر في أكتوبر عن مستواه في سبتمبر.

وتعاني مصر، المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد، من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وصعوبة توفيره، مع تأخر مراجعتين لبرنامج من صندوق النقد الدولي للحصول على الشريحة الثانية من قرض، في وقت تشير فيه مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية للدولة.

وساهم أيضا في ارتفاع الأسعار زيادة سريعة في المعروض النقدي على مدى العامين الماضيين، وأدى ذلك أيضا إلى خسارة العملة المحلية نحو 50% من قيمتها أمام الدولار منذ مارس 2022 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق وكالة رويترز.

واعتبر رئيس صندوق مصر السيادي، خلال مقابلته الخميس وفق ما أوردته رويترز، أن ضعف العملة المحلية، التي جرى تعويمها، أمر جيد للسيطرة على تكاليف الإنتاج.

وسمحت مصر بانخفاض قيمة عملتها المحلية ثلاث مرات في عام واحد، ليبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار حاليا نحو 31 جنيه، في حين يُتداول الدولار في السوق الموازية فوق مستوى الـ 40 جنيه للدولار.

وسبق أن قالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أكثر من مرة إن مصر سوف تستنزف احتياطياتها من النقد الأجنبي إذا لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا