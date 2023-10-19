وقعت مصر والصين مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال مبادلة الديون مقابل تنفيذ مشروعات تنموية، وفق بيان صدر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري يوم الخميس.

وتسعى مصر، التي تعاني من أزمة سيولة دولارية إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، لدعم اقتصادها المتضرر منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

وآلية مبادلة الديون هي إحدى الأدوات التي تستخدم لتعزيز تمويل المشروعات التنموية من خلال إبرام اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة، وتهدف لتخفيف عبء الديون الخارجية.

وأبدت الصين رغبتها في العمل مع مصر لتعزيز التعاون في البنية التحتية والتكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة ومواصلة تعزيز تنمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي اجتمع برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الخميس.

وتتوسع الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عالمي - والمنافس الرئيسي لأمريكا - في علاقاتها مع دول الشرق الأوسط على المستويين السياسي والاقتصادي.

وفي أغسطس الماضي، قررت مجموعة بريكس -التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا- دعوة ست دول من بينها مصر، للانضمام إليها.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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