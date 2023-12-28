قرر وزير المالية المصري محمد معيط، الخميس، تكليف رشا عبدالعال بتسيير أعمال رئيس مصلحة الضرائب حتى شغل الوظيفة، خلفا لرئيس المصلحة السابق فايز الضباعني.

وتختص المصلحة بجمع الضرائب في مصر، وهي تمثل المورد الرئيسي للإيرادات العامة للدولة التي تعاني من أزمة سيولة وارتفاع قياسي في مستويات معدل التضخم.

ووفق بيان من الوزارة نشر عبر موقعها الرسمي، كانت رشا عبدالعال تتولى نائب رئيس مصلحة الضرائب، وحسب بيان سابق قد تم تكليفها بهذا المنصب يونيو الماضي.

وكان وزير المالية، كلف الضباعني، بتسيير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب لحين شغل الوظيفة في يونيو 2023.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا