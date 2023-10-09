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تراجع عجز الميزان التجاري لمصر خلال شهر يوليو الماضي بنحو 23.2 % على أساس سنوي، وفقا لبيان أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري يوم الاثنين.

وبلغ عجز الميزان التجاري للدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد والتي تواجه أزمة سيولة، نحو 2.93 مليار دولار في يوليو الماضي مقابل 3.82 مليار دولار في يوليو 2022.

وانخفضت قيمة الصادرات خلال يوليو 2023 إلى 3.10 مليار دولار مقابل 3.47 مليار دولار في يوليو 2022.

وأرجع البيان، تراجع الصادرات، إلى انخفاض قيمة صادرات منتجات البترول بنسبة 70.7% والأسمدة 37% والغاز الطبيعي والمسال بـ 94.8% والأثاث 46.7%.

أما الواردات فانخفضت بنسبة 17.3% تقريبا لتسجل 6.03 مليار دولار من 7.29 مليار دولار في يوليو 2022، نتيجة تراجع منتجات البترول بنسبة 16%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 13.5%، خلال يوليو مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة واردات مصر من القمح خلال يوليو بـ 154.2%. ومصر هي أكبر مستورد للقمح عالميا.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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