تراجع عجز الميزان التجاري لمصر خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 22.2% على أساس سنوي، وفقا لبيان أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري يوم الثلاثاء.

وبلغ عجز الميزان التجاري للدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد وتواجه أزمة سيولة، نحو 3.88 مليار دولار في أغسطس الماضي مقابل 4.99 مليار دولار في أغسطس 2022.

وانخفضت قيمة الصادرات خلال أغسطس 2023 بنحو 2% إلى 3.36 مليار دولار مقابل 3.43 مليار دولار في أغسطس 2022.

وأرجع البيان، تراجع الصادرات، إلى انخفاض قيمة صادرات منتجات البترول بنسبة 61.5% والأسمدة 44.2% بينما ارتفعت قيمة صادرات البترول الخام بـ 70.6%.

أما الواردات فانخفضت بنسبة 14% تقريبا لتسجل 7.24 مليار دولار من 8.42 مليار دولار في أغسطس 2022، نتيجة تراجع واردات البترول الخام بـ 42.6% والقمح بـ 29.8%.

ومصر هي أكبر مستورد للقمح عالميا.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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