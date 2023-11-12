قالت وزارة المالية المصرية، في بيان يوم الأحد، إنها نجحت في تدبير تمويل تنموي جديد بقيمة نصف مليار دولار لتنفيذ مشروعات صحية وتعليمية، وذلك في وقت يعاني فيه البلد من أزمة في وفرة السيولة الدولارية.

وأضافت وزارة المالية أن التمويل هو شراكة جديدة مع "دويتشه بنك" الألماني و"بنك إيه بي سي" والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، ويسهم في تنويع مصادر التمويل.

وبنك إيه بي سي مقره المنامة في البحرين، ويمتد نطاق أعماله إلى 15 بلد ومركز مالي منها القاهرة، بحسب موقعه الإلكتروني.

أما مؤسسة ضمان، ومقرها الرئيسي في الكويت، فتعمل على تشجيع تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى الدول العربية من خلال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر غير التجارية للمستثمرين والممولين العرب والأجانب، وهي مملوكة لحكومات الدول العربية و4 هيئات مالية عربية، وفق موقعها الإلكتروني.

ويأتي التمويل الجديد في وقت تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية منذ الحرب الروسية الأوكرانية، مع نقص حاد في السيولة الدولارية وارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية في ظل ارتفاع الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، في الدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل لقرض بـ 3 مليار دولار في ديسمبر الماضي لكنها حصلت منه على شريحة واحدة فقط.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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