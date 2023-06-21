وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون لإلغاء إعفاءات مقررة لشركات وجهات حكومية في وقت تتعرض فيه الدولة لضغوطات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء عبر فيسبوك الأربعاء.

وتخارج الدولة من المشروعات والاستثمارات وإتاحة مزيد من المساحة للقطاع الخاص هو أحد مطالب صندوق النقد الدولي الذي وقع اتفاق مع مصر في ديسمبر الماضي، لتمويل ب 3 مليار دولار حصلت منه على شريحة واحدة حتى الآن.

ووفقا للبيان: "كفلت مواد مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية".

وسيتضمن المشروع إلغاء كلي أو جزئي لإعفاءات ضريبية أو رسوم بدون الإخلال بالاتفاقيات الدولية أو الأعمال المتعلقة بالأمن القومي أو خدمات المرافق العامة.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون بشأن بعض التعديلات على قانون الاستثمار لتشجيع المستثمرين من خلال حوافز إضافية وتسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص في وقت تسعى فيه مصر لبيع حصص في شركات حكومية وزيادة التدفقات الدولارية لمواجهة أزمة اقتصادية تواجهها بعد هروب الأموال الساخنة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة أسعار الفائدة.

وتضمن هذا المشروع "التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة".

وهذه لا تزال مشاريع قوانين حتى إقرارها نهائيا من مجلس الشعب.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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