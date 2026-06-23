تستمر مكاسب الجنيه المصري مقابل الدولار في البنوك المحلية، مع عودة تدفق استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، مع تجدد الآمال بشأن التوصل لاتفاق نهائي لإنهاء حرب إيران.

وقد بلغ سعر الدولار في البنوك المحلية الثلاثاء، نحو 49.67 جنيه للشراء و 49.77 جنيه للبيع.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، تراجع سعر الدولار إلى 49.77 جنيه للبيع الثلاثاء، مقابل 49.88 جنيه الاثنين. كان الدولار قد وصل سابقا لمستوى قياسي بسبب تداعيات الحرب قرب 55 جنيه.

كان الدولار يتداول في نطاق 47 جنيه قبل اندلاع الحرب نهاية فبراير الماضي. وقد عانت مصر من تخارج الأموال الساخنة نتيجة الحرب قبل أن تعود للتدفق مجددا مع التهدئة.

ولمواجهة تداعيات الحرب التي قفزت بأسعار النفط عالميا، جمعت مصر التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، ملياري دولار من الأسواق الدولية منذ اندلاع الحرب، عبر إصدار صكوك اجتماعية بقيمة مليار دولار، سبقها مليار دولار أخرى عبر إصدار شرائح إضافية لسندات قائمة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا