أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري بالتجديد لخيرت بركات في منصب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمدة عام.

ونص القرار على أن تبدأ الفترة الجديدة اعتبارا من يوم الأربعاء 14 فبراير الجاري، وفق بيان من جهاز التعبئة والإحصاء.

ويتولى بركات رئاسة جهاز التعبئة والإحصاء منذ عام 2018، ويتم التجديد له.

وجهاز التعبئة والإحصاء هو جهة الإحصاء الحكومية في مصر ومعني بجمع وتحليل وإصدار كل البيانات الإحصائية والتعدادات، ومنها التضخم والتجارة الخارجية وعدد السكان.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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