ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 3.14 مليار دولار مقابل 2.84 مليار دولار في سبتمبر 2022، وفقا لبيان أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري يوم الأربعاء.

وانخفضت قيمة الصادرات خلال سبتمبر 2023 إلى 2.94 مليار دولار مقابل 4.44 مليار دولار في سبتمبر 2022.

وأرجع البيان، تراجع الصادرات في سبتمبر على أساس سنوي، إلى انخفاض قيمة صادرات منتجات البترول بنسبة 68.2% والأسمدة 65.9% بينما ارتفعت قيمة صادرات البترول الخام بـ 81.3%.

أما الواردات فانخفضت قيمتها بنسبة 16% لتبلغ بحسب البيان 6.08 مليار دولار من 7.28 مليار دولار في سبتمبر 2022، بعد تراجع واردات بعض السلع ومن بينها القمح بنسبة 8.8%.

فيما قفزت قيمة واردات سلع أخرى مثل منتجات البترول بـ 14.9% والغاز الطبيعي بنسبة 27.2% في سبتمبر 2023 على أساس سنوي.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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