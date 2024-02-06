تعتزم الحكومة المصرية إغلاق باب التقدم بالعروض النهائية لشراء حصة في شركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية التابعة للجيش "وطنية" خلال 48 ساعة، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرغ عن وزيرة التخطيط المصرية، الثلاثاء.

وتسعى الحكومة لطرح شركتي وطنية، وصافي للمياه الغازية التابعتين للجيش إضافة لشركة شل أوت، ضمن برنامج للطروحات أعلنته العام الماضي لجمع تدفقات دولارية لدعم مواردها المتضررة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا أيضا مطلب لصندوق النقد الدولي الذي وافق لمصر في ديسمبر 2022 على قرض بـ 3 مليار دولار لكنها حصلت منه على شريحة واحدة فقط.

والشركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمات الوطنية التابع للجيش، والذي تأسس عام 1979 بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي لاحتياجات القوات المسلحة وإمداد السوق المحلي، وفق موقعه الإلكتروني.

نوفمبر الماضي، أعلنت شركة طاقة عربية إحدى شركات مجموعة القلعة المصرية، موافقة مجلس الإدارة على تقديم عرض ملزم لشراء عدد من محطات الوقود التابعة لوطنية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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