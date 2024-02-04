أطلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة -التابعة لوزارة الإسكان المصرية- بوابة الاستثمار الأجنبي لتيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم الاستثمار بالدولار في مشروعات خدمية بالمدن الجديدة، وفق بيان للوزارة يوم الأحد.

وتسعى مصر لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، فيما يعاني البلد من نقص في السيولة الدولارية، واتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازي للدولار، وتأخر صرف شريحتين من برنامج قرض بـ 3 مليار دولار أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022.

ووفقا لبيان وزارة الإسكان، تتيح البوابة للمستثمرين خدمة التقدم بطلب استعلام عن الفرص الاستثمارية، أو التقدم بطلب لتوفير فرصة استثمارية للأنشطة الخدمية بالمدن الجديدة، بالدولار عن طريق التحويل من الخارج.

وحددت وزارة الإسكان الفترة من يوم 1 إلى 7 من كل شهر لتقديم الطلبات الخاصة بالاستعلام عن الفرص الاستثمارية أو طلبات توفيرها على البوابة الجديدة، على أن يتم الرد خلال الفترة من يوم 8 إلى 14 من كل شهر، بإتاحة قطعة الأرض للنشاط الخدمي من عدمه.

وفي حالة إتاحة القطعة، سيتعين على المستثمر استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة في الفترة من يوم 15 حتى 30 من كل شهر، وبعدها يتم التخصيص من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي يناير الماضي، وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على طلبات لتخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد بمساحات متنوعة.

وقال وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، في بيان الأحد، إن هيئة المجتمعات العمرانية "حققت نجاح كبير من خلال آلية التخصيص بالدولار الأمريكي تحويلا من الخارج".

(إعداد: عليا بيومي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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