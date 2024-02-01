قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن المفاوضات القائمة لزيادة قرض الصندوق لمصر في المرحلة الأخيرة، وإن العمل يجري على التفاصيل الخاصة بالتنفيذ، وفق تصريحات للصحفيين يوم الخميس نقلتها وكالة رويترز.

وأرسل الصندوق بعثة في يناير الماضي إلى مصر لإجراء ناقشات بشأن قرض من الصندوق لمصر بقيمة 3 مليار دولار، وكذلك بخصوص تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.

وأبرمت مصر -في ظل نقص للسيولة الدولارية لديها سببته الحرب في أوكرانيا- اتفاق مع صندوق النقد في ديسمبر 2022 للحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار، لكنها حصلت منه على شريحة واحدة فقط، فيما تأخر إجراء المراجعة الأولى للبرنامج حتى الآن، إذ يطالب الصندوق مصر بمزيد من المرونة في سعر الصرف لمنع استنزاف الاحتياطيات الأجنبية.

وتأثرت مصر بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة -المندلعة منذ أكتوبر الماضي- إذ تراجعت إيرادات قناة السويس مع عزوف سفن الشحن عن سلك المسار عبر البحر الأحمر والقناة إثر استهداف جماعة الحوثي اليمنية للسفن التي تتعامل مع إسرائيل منذ نوفمبر الماضي.

كما انخفض عدد السياح الوافدين على مصر خلال الربع الأخير من 2023 عن المتوقع بسبب الحرب في غزة.

وذكرت مديرة صندوق النقد، في تصريحات الخميس، أنه تقرر تمديد بعثة التفاوض إلى القاهرة لوضع تفاصيل تنفيذ إصلاحات تتضمن اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات مستقبلا لاستهداف التضخم عبر ضبط السياسة النقدية، بحسب رويترز.

تصريحات مديرة صندوق النقد تزامنت مع قرار للبنك المركزي المصري، الخميس، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بـ 200 نقطة أساس، في ظل توقعات باستمرار الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد.

وتشهد مصر -المعتمدة على الاستيراد- أزمة اقتصادية في ظل نقص النقد الأجنبي، وتراجع قيمة العملة المحلية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

واتسعت الفجوة بين سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوقين الرسمي والموازي، ليتخطى مستوى 65 جنيه للدولار في السوق الموازي، فيما لا يزال السعر الرسمي يستقر قرب 31 جنيه للدولار منذ خفضت مصر قيمة عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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