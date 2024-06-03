ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل طفيف في التعاملات الصباحية بالسوق الموازية بمصر يوم الاثنين، مع استمرار التحركات اليومية لسعر الصرف منذ قرار تخفيض قيمة العملة المحلية في مارس الماضي.



وسجل متوسط سعر الدولار في السوق الموازية بحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الاثنين حوالي 47.82 جنيه، مرتفعا من نحو 47.74 جنيه يوم الأحد، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتراوح السعر الرسمي للدولار بحلول التوقيت نفسه بين نحو 47.27 و47.37 جنيه، بعدما كان أغلق الأحد في نطاق بين نحو 47.28 و47.38 جنيه، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

ومنذ قرار تخفيض قيمة العملة المحلية في 6 مارس الماضي، يشهد سعر الصرف بالسوقين الرسمية والموازية في مصر تحركات يومية، بعدما كان السعر الرسمي مستقر عند 30.9 جنيه للدولار لفترة، فيما كان سعر السوق الموازية قد وصل لمستوى 70 جنيه في وقت سابق من هذا العام قبل قرار التعويم.

وتمكنت مصر من اتخاذ قرار خفض الجنيه بدعم من تدفقات دولارية تلقتها من صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة، بعد أن كانت تعاني البلاد من أزمة سيولة دولارية ونقص حاد في النقد الأجنبي.



كما توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بمرونة سعر الصرف في البلاد، لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022 - من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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