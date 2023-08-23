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أعلنت الهيئة العامة لقناة السويس المصرية، الانتهاء من قطر ناقلة غاز تعطلت في قناة السويس، صباح الأربعاء، فيما لا تزال أعمال قطر ناقلة بترول أخرى احتكت بها وتعطلت أيضا جارية.



وشهدت القناة الحيوية لحركة الملاحة العالمية واقتصاد مصر تعطل وجنوح سفن سابقا، كان من بينها تعطل ناقلة بترول في يونيو الماضي أثناء عبورها القناة، وتمكنت فرق القناة من قطر الناقلة، وكذلك انتشال قاطرة غرقت في القناة بعد اصطدامها بناقلة هذا الشهر.



وقال أسامة ربيع رئيس الهيئة في بيان الأربعاء، إن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "BW LESMES" توقفت بشكل مفاجئ في المجرى الملاحي بعد تعرضها لعطل فني، ما تسبب في احتكاك بسيط حدث بينها وناقلة البترول التي تليها " BURRI".



ووفقا للبيان، ترفع الناقلة BW LESMES علم سنغافورة ويبلغ طولها 295 متر، وعرضها 46 متر وحمولتها 121 ألف طن، أما الناقلة BURRI فطولها نحو 250 متر، وعرضها 44 متر، وحمولتها 67 ألف طن.

وتحمل الناقلة BURRI علم جزر كايمان حسب رويترز.

وانتهت الهيئة من قطر الناقلة BW LESMES خارج المجرى الملاحي للقناة من خلال أربع قاطرات، حسب البيان.

فيما أفاد طاقم الناقلة BURRI بحدوث عطل مفاجئ في التوجيه بما يتطلب الاستعانة بقاطرات الهيئة لقطرها لحين إصلاح العطل. ودفعت الهيئة بقاطرتين لقطر الناقلة BURRI، وفقا للبيان.



وحول عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين، قال رئيس الهيئة، إنه سيتم خلال ساعات "حيث من المقرر أن تستأنف سفن قافلة الشمال عبورها فور الانتهاء من قطر الناقلة BURRI إلى خارج المجرى الملاحي".



(إعداد: جيهان لغماري وأحمد حسن، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)



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