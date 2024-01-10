التقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مسؤولين مصريين في واشنطن يوم الثلاثاء، حيث أكدت دعم بلادها القوي لمصر ولبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، وفق بيان لوزارة الخزانة.

وضم اللقاء وزير المالية المصري محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله.

وجاء اللقاء في وقت تواجه فيه مصر -المعتمدة على الاستيراد- أزمة في توفير السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 مع تأثر موارد التدفقات الدولارية. وسعيا لتدبير احتياجاتها الدولارية أبرمت مصر اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 لاقتراض 3 مليار دولار.

ويكتسب لقاء وزيرة الخزانة الأمريكية أهمية بالنظر إلى أنه يأتي وسط أنباء عن محادثات بشأن زيادة قرض صندوق النقد لمصر، حيث تُعد الولايات المتحدة أكبر مساهم في الصندوق.

وأكدت يلين، خلال لقاء الثلاثاء، أهمية هدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم النمو الشامل والمستدام.

وتناول اللقاء أيضا مناقشات حول التطورات الإقليمية، بما في ذلك التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري بسبب الصراع في غزة، حيث أشارت يلين إلى استعداد وزارة الخزانة لمواصلة العمل بشكل وثيق مع مصر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية.

وكانت مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا قالت، في نوفمبر الماضي، إن الصندوق يدرس "بجدية" زيادة محتملة لبرنامج التمويل لمصر البالغ 3 مليار دولار، بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تفرضها الحرب في قطاع غزة بفلسطين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والمندلعة منذ 7 أكتوبر 2023.

جاءت تصريحات مديرة صندوق النقد آنذاك وسط توقعات باحتمال تأثر مصر ودول أخرى مجاورة لمنطقة الحرب -منها لبنان والأردن- سلبا بالصراع الدائر -خاصة على صعيد السياحة- فيما لم تتعافى مصر حتى الآن من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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