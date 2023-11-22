قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن بيئة التشغيل بالقطاع المصرفي في مصر لا تزال تواجه تحديات، بحسب بيان للوكالة يوم الأربعاء.

وخفضت الوكالة تصنيف بيئة التشغيل لأربعة بنوك مصرية إلى "-b" مع نظرة مستقبلية مستقرة، من "b" مع نظرة سلبية سابقا، وفق البيان.

وقالت فيتش إن تخفيض تصنيف بيئة التشغيل المصرفية يأخذ في عين الاعتبار الانكشاف الكبير للبنوك على الدين السيادي، والذي قدرته بأنه يقارب 50% من إجمالي أصول القطاع المصرفي.

والبنوك الأربعة هي البنك الأهلي، وبنك مصر - أكبر بنكين حكوميين في مصر- والبنك التجاري الدولي - أكبر بنك خاص في البلاد- وبنك القاهرة الحكومي.

وتعاني مصر، التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، من صعوبة في توفير السيولة الدولارية لتلبية احتياجاتها، مع تأخر مراجعتين لبرنامج وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر للحصول على قرض قيمته 3 مليار دولار، وحصلت منه على شريحة واحدة فقط.

وكانت الوكالة خفضت في نوفمبر الجاري تصنيف مخاطر السداد على المدى الطويل للبنوك الأربعة مع نظرة مستقبلية مستقرة.

يأتي هذا بعدما كانت الوكالة خفضت، مطلع نوفمبر الجاري، تصنيف مصر لقدرتها على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى "-B" من "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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