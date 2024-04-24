واصل سعر الدولار في مصر يوم الأربعاء تحركه عند مستويات أدنى من نهاية الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 10:30 صباحا بتوقيت القاهرة الأربعاء تراوح سعر الصرف في السوق الموازية بمصر - بما في ذلك السعر وفق أسعار الذهب - بين 47.50 و48.31 جنيه، وهو مستوى أدنى من متوسط 48.65 جنيه الذي بلغه الخميس الماضي، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتراوح السعر الرسمي للدولار بين 48.01 و48.11 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وبلغ سعر الدولار الرسمي في بنكي الأهلي ومصر - وهما أكبر بنكين حكوميين في البلاد - بحلول الساعة 10:30 صباحا الأربعاء ما بين 47.9 و48 جنيه.

وتقلصت بشكل كبير الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والموازية بعد سماح البنك المركزي المصري، منذ أكثر من شهر، بخفض الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار. وكان سعر السوق الموازية قد وصل لمستوى 70 جنيه في وقت سابق من العام الجاري.

ومكنت تدفقات دولارية تلقتها مصر، من صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة، البنك المركزي المصري من السماح بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار. وكانت مصر تعاني قبل تدفقات الصفقة من نقص حاد في النقد الأجنبي.

وتتوقع مصر الحصول على دفعة ثانية بقيمة 20 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة في مايو المقبل، بحسب ما قالته وزيرة التخطيط هالة السعيد لزاوية عربي. كما تترقب الدولة الحصول على دفعة من قرض موسع من صندوق النقد الدولي.

وحصلت مصر على دفعة أولى من الصفقة بقيمة 15 مليار دولار، تضمنت تحويل وديعة إماراتية بقيمة 5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري إلى جنيه.

وبعد خفض الجنيه، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022- من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، ووافق عليه المجلس التنفيذي نهاية مارس.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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