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رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، يوم الاثنين، توقعاتها لمصر إلى إيجابية من مستقرة في ظل قرار تخفيض العملة المحلية والدعم الخارجي الذي تتلقاه التدفقات الدولارية للدولة مؤخرا.

وقالت ستاندرد آند بورز، في بيان بحسب وكالات أنباء دولية، إن تحديد السوق لسعر الصرف سيساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وسمحت مصر مؤخرا بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي من مستوى 30.9 جنيه الذي استمر لشهور، وأدت تلك الخطوة إلى انكماش كبير في الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية.

كما كان البنك المركزي المصري قرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وأُعلن مؤخرا عن تمويلات بمليارات الدولارات لمصر -التي تعاني من نقص حاد في النقد الأجنبي- جاءت في أعقاب توقيع البلد صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مدينة سياحية ساحلية في منطقة رأس الحكمة.

وبعد صفقة رأس الحكمة والقرارات الاقتصادية، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض من الصندوق من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة مالية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو على مدار السنوات المقبلة. والاثنين، قال البنك الدولي إنه سيقدم دعم مالي لمصر بقيمة 6 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عدلت في وقت سابق من مارس الجاري نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "إيجابية"، لتعكس الدعم الكبير المقدم لمصر.



(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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