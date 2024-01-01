رفعت مصر أسعار تذاكر خطوط مترو الأنفاق، في أول قرار اقتصادي للعام الجديد، بنسب بين 14.3% و20%، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية يوم الاثنين.

وتعاني مصر من أزمة سيولة دولارية وتضخم مرتفع نتيجة انخفاض الجنيه مقابل الدولار خلال العام الماضي، وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 34.6% في نوفمبر الماضي.

ويترقب السوق المحلي إجراءات اقتصادية هذا العام بينها خفض محتمل جديد للجنيه مع إجراء الانتخابات الرئاسية ديسمبر الماضي والتي جددت للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي لـ 6 سنوات.

وستتراوح أسعار التذاكر الجديدة بين 6 جنيهات و15 جنيه، وذلك وفق عدد المحطات لكل تذكرة.

وتداول عدد من المواطنين، عبر منصات التواصل الاجتماعي صور للتذاكر بالأسعار الجديدة ما يعني أنه تم تطبيقها.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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