قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة "من المقرر أن تُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي،" وفق بيان حكومي يوم الخميس.

تأتي تصريحات مدبولي، فيما تواجه مصر أزمة سيولة دولارية فاقمت من الفجوة بين السعر الرسمي للصرف والسعر في السوق الموازي، بينما تسعى الحكومة لتقليل سعر السوق الموازي وسط ترقب لخفض جديد لسعر الجنيه الذي يعد مطلب رئيسي لصندوق النقد الدولي.

وتترقب الحكومة توقيع عقود اتفاق مع تحالف إماراتي لتطوير وتمويل وإدارة مشروع استثماري بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي باستثمارات مبدئية قد تتخطى 22 مليار دولار وفق ما قاله رئيس هيئة الاستثمار المصرية لسي إن بي سي عربية.

وأضاف مدبولي - وفقا لبيان مجلس الوزراء المنشور عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك - أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، لوجود تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.

"قريبا؛ وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل،" وفق مدبولي، مؤكدا أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، وستحقق "نقلة نوعية".

وأكد مدبولي، أن مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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