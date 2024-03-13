قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن تحويلات المصريين بالخارج تعود لمعدلاتها تدريجيا خاصة في ظل انحسار السوق السوداء بعد تعويم الجنيه، لكنه لم يذكر تفاصيل عن حجم التحويلات.

وكانت تحويلات العاملين بالخارج - التي تعد مصدر مهم للعملة الصعبة لمصر- تراجعت خلال الشهور الماضية، مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية ووصل إلى نحو 70 جنيه مقارنة بالسعر الرسمي للبنوك الذي كان عند 30.9 جنيه للدولار.

لكن البنك المركزي سمح الأسبوع الماضي بخفض جديد للجنيه بدعم من تدفقات دولارية من صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وصل بسعر الدولار في البنوك إلى نحو 48 جنيه فيما يتداول السوق الموازية بالقرب من هذا السعر أيضا.

ووفق بيانات البنك المركزي، تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الربع الأول من العام المالي الجاري (خلال الفترة من يوليو - سبتمبر 2023) بنحو 30% على أساس سنوي إلى 4.5 مليار دولار من 6.4 مليار دولار.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو كل عام وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي.

وأرجع رئيس الوزراء في بيان حكومي الأربعاء، عودة التحويلات "نظرا لعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وكذا الحملات التي تشنها وزارة الداخلية حالياً على المُتاجرين بالعملة، والتي أسفرت عن ضبط العديد من الوقائع خلال الأيام الأخيرة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية".

وكان رئيس الوزراء قال إن الحكومة تعمل على القضاء على السوق السوداء بعدة إجراءات بينها توجيه وزارة الداخلية "للضرب بيد من حديد" على تجار العملة.

ووفق البيان، فإن البنوك والصرافات بدأت تستقبل مواطنين يقومون بتحويل الدولار والحصول على الجنيه المصري.

وخلال الشهور الأخيرة، ساهمت الأزمة الاقتصادية وارتفاع التضخم في مصر، إلى لجوء المواطنين للتحوط من خلال شراء الدولار أو الذهب لحفظ قيمة مدخراتهم ما سبب ازمة دولرة وطلب كبير رفع سعر السوق السوداء لمستويات كبيرة.

وأشار مدبولي، إلى أن إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، "يُمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة".

للمزيد: مُحدث- موديز تعدل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد تصنيفها عند "CAA1"

(إعداد: شيماء حفظي، مراجعة: شيرين صلاح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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