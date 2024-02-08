انخفض سعر عقود مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة 5 سنوات والتي تعرف بتكلفة التأمين على الديون المصرية أجل 5 سنوات، وفق آخر تحديثات السوق يوم الخميس، إلى 1.065 ألف نقطة، بأقل نحو 36.9 نقطة عن الإغلاق السابق.

وهذا المستوى، هو أقل قراءة منذ 28 فبراير 2023.

ومبادلة مخاطر الائتمان "CDS" لمصر، هو مؤشر يعبر عن تكلفة تأمين الائتمان المرتبط بمخاطر تخلف الدولة عن سداد التزاماتها، وكلما ارتفع المؤشر زادت المخاطر والعكس.

ويعني تراجع تكلفة التأمين انخفاض المخاطر المتعلقة بإمكانية سداد مصر لالتزاماتها.

وتواجه مصر أزمة سيولة دولارية، نتيجة نقص العملة الأجنبية، فيما تسعى الحكومة لتدبير الدولار من خلال إبرام صفقات بيع أصول ومشروعات لجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة لتحجيم الطلب على الدولار ومواجهة السوق السوداء.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، إن لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة "من المقرر أن تُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي،" على أن يتم إعلان تفاصيلها قريبا.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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