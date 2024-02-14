قفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات، المعروفة باسم مبادلة مخاطر الائتمان، يوم الثلاثاء في ثاني جلسات الأسبوع لتسجل 1,109.5 نقطة، في ظل جمود حول تفاصيل استئناف وزيادة قرض من صندوق النقد الدولي لمصر.

وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية بنحو 7.3% بنهاية تداولات الثلاثاء، لتعكس بذلك تخوفات المستثمرين مع تأخر التدفقات الدولارية المنتظرة من صندوق النقد في صورة استئناف لقرض بقيمة 3 مليار دولار مع زيادة -غير معلومة الحجم- له.

ورغم ذلك، يظل المستوى الذي انتهت عنده تداولات الثلاثاء قرب أدنى الحدود المسجلة في عام.

ومبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لمصر، هو مؤشر يعبر عن تكلفة تأمين الائتمان المرتبط بمخاطر تخلف الدولة عن سداد التزاماتها من الديون، وكلما ارتفع المؤشر زادت المخاطر والعكس.

ويعني تراجع تكلفة التأمين انخفاض المخاطر المتعلقة بإمكانية سداد مصر لالتزاماتها.

وكان أدنى مستوى لتداول تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات في عام هو عند 912.9 نقطة في 20 فبراير من العام الماضي.

وبنهاية تعاملات الثلاثاء تكون تكلفة التأمين على الديون السيادية انخفضت بنسبة 3.7% منذ بداية العام.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية مع شح السيولة الدولارية وتراجع قيمة العملة المحلية في السوق الموازي، وتسعى الحكومة لتدبير الدولار من خلال إبرام صفقات بيع أصول ومشروعات لجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة لتحجيم الطلب على الدولار ومواجهة السوق السوداء.

وتخوض الدولة مفاوضات مع صندوق النقد لزيادة حجم قرض من الصندوق لمصر أُبرم اتفاقه في ديسمبر 2022، وحصلت منه على شريحة واحدة فقط، فيما تأخرت مراجعة للبرنامج.

وهذا الأسبوع، قالت مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا، خلال مقابلة صحفية على هامش قمة الحكومات التي تستضيفها الإمارات، إن زيادة يتم التفاوض عليها بين الصندوق ومصر لرفع حجم قرض الصندوق للدولة ستكون "كبيرة".

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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