تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات، المعروفة باسم مبادلة مخاطر الائتمان، يوم الأربعاء بمقدار 17.6 نقطة أساس لتغلق عند 1,091.9 نقطة.

وبلغت نسبة تراجع تكلفة التأمين على الديون المصرية يوم الأربعاء 1.6% مقارنة بإغلاق الثلاثاء لكنها لا تزال مرتفعة بأكثر من 6% منذ بداية الأسبوع.

ومبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لمصر، هو مؤشر يعبر عن تكلفة تأمين الائتمان المرتبط بمخاطر تخلف الدولة عن سداد التزاماتها من الديون، وكلما ارتفع المؤشر زادت المخاطر والعكس.

ويعني تراجع تكلفة التأمين انخفاض المخاطر المتعلقة بإمكانية سداد مصر لالتزاماتها.

وكان أدنى مستوى لتداول تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات في عام هو عند 912.9 نقطة في 20 فبراير من العام الماضي.

وتواجه مصر أزمة سيولة دولارية، نتيجة نقص العملة الأجنبية، فيما تسعى الحكومة لتدبير الدولار من خلال إبرام صفقات بيع أصول ومشروعات لجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة لتحجيم الطلب على الدولار ومواجهة السوق السوداء.

وتخوض الدولة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض من الصندوق لمصر بقيمة 3 مليار دولار أُبرم اتفاقه في ديسمبر 2022، وحصلت منه على شريحة واحدة فقط.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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