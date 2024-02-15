واصلت أسعار السندات المصرية المقومة بالدولار يوم الأربعاء انخفاضها خلال تداولات الأسبوع الجاري في ظل تراجع لتكلفة التأمين على الديون السيادية وسط جمود بشأن تفاصيل تدفقات نقدية منتظرة لمصر.

وشهدت السندات تباين في أسعارها ولكن بشكل طفيف خلال الأربعاء فيما يخص السندات المستحقة في يونيو 2025 والسندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050.

وانخفضت أسعار السندات المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 بمقدار 20 سنت وبنسبة انخفاض 0.2% مقارنة بإغلاق الثلاثاء ليرتفع العائد خلال الأربعاء بحوالي 19 نقطة أساس إلى 10.8%.

فيما أغلقت أسعار السندات المستحقة في مايو 2050 على ارتفاع طفيف بمقدار 3 سنت وبنسبة ارتفاع 0.04% يوم الأربعاء، ليظل العائد تقريبا دون تغيير عند 14% مقارنة بالثلاثاء.

وكانت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية تراجعت بنسبة 1.6% بنهاية تداولات الأربعاء.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية مع شح السيولة الدولارية وتراجع قيمة العملة المحلية في السوق الموازي، وتسعى الحكومة لتدبير الدولار من خلال إبرام صفقات بيع أصول ومشروعات لجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة لتحجيم الطلب على الدولار ومواجهة السوق السوداء.

وتخوض الدولة مفاوضات مع صندوق النقد لزيادة حجم قرض من الصندوق لمصر بقيمة 3 مليار دولار أُبرم اتفاقه في ديسمبر 2022، وحصلت منه على شريحة واحدة فقط، فيما تأخرت مراجعة للبرنامج.

ورغم صدور تصريحات إيجابية عقب زيارة من بعثة من الصندوق لمصر مؤخرا للتباحث حول مراجعة القرض وزيادته، لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي تفاصيل أو تطورات بشأن الأمرين. غير أن مديرة الصندوق قالت إن الزيادة التي يتم التفاوض عليها ستكون "كبيرة".

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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