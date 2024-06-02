* تم تحديث سعر الدولار في السوقين



تستمر تحركات الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر منذ قرار تخفيض العملة المحلية الذي يدخل شهره الثالث.

وتراوح سعر الدولار في السوق الموازية بمصر بحلول الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة يوم الأحد بين نحو 47.50 و47.80 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما السعر الرسمي للدولار فقد ارتفع الأحد إلى نطاق بين نحو 47.28 و47.38 جنيه من بين حوالي 47.23 و47.33 جنيه بنهاية الأسبوع الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

ويشهد سعر الدولار مقابل الجنيه تحركات يومية في السوقين الرسمية والموازية منذ أن سمح البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بخفض الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار، بعدما كان سعر السوق الموازية قد وصل لمستوى 70 جنيه في وقت سابق من هذا العام.

جاء خفض الجنيه مدعوما بتدفقات دولارية تلقتها مصر من صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة، بعد أن كانت تعاني البلاد من أزمة سيولة دولارية ونقص حاد في النقد الأجنبي.

كما توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بمرونة سعر الصرف في البلاد، لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022 - من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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