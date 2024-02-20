انخفض تسعير الدولار وفق سعر شهادات الإيداع الدولية لسهم البنك التجاري الدولي -أكبر بنك خاص في مصر والمدرج ببورصة مصر- يوم الثلاثاء بنحو 2.5% مقارنة بالاثنين، وهو أكبر تراجع يومي مسجل في أسبوعين.

وبلغ تسعير الدولار الثلاثاء وفق شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 68.88 جنيه للدولار، منخفضا من 70.63 جنيه بنهاية تعاملات الاثنين، وذلك مع انخفاض سعر سهم البنك وارتفاع سعر شهادة الإيداع بنهاية تعاملات اليوم.

وأغلق سهم البنك التجاري الدولي في البورصة المصرية جلسة التداول الثلاثاء عند سعر 81 جنيه للسهم منخفضا بنسبة 1.8% مقارنة بإغلاق الاثنين، وفق بيانات البورصة المصرية.

وأنهت شهادات الإيداع الدولية للتجاري الدولي تعاملات يوم الثلاثاء عند 1.176 دولار للشهادة الواحدة، مرتفعة بنحو 0.7%، وفق بيانات السوق.

ويتم حساب سعر الدولار وفق تلك الشهادات من خلال قسمة سعر السهم بالجنيه على سعر شهادة الإيداع الدولية بالدولار.

وبذلك يكون تسعير الدولار وفق شهادات الإيداع الدولية للبنك التجاري الدولي ارتفع منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات الثلاثاء بنحو 21.4%.

ويشتري المستثمرون الراغبون في الحصول على دولار أسهم البنك التجاري الدولي المحلية، التي يتم تحويلها إلى شهادات إيداع دولية يمكن بيعها في بورصة لندن لتوفير الدولار الذي يتم تحويله بعد ذلك إلى داخل مصر، حيث أن السهم الواحد يساوي شهادة إيداع دولية واحدة.

يأتي هذا فيما يستقر سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر عند ما يقارب 31 جنيه للدولار الواحد بعد أن خفضت الدولة قيمة عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022، في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، التي تسببت في خروج الأموال الساخنة من مصر.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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