تراجعت تكلفة التأمين على الديون المصرية أجل 5 سنوات، المعروفة باسم مبادلة مخاطر الائتمان بإغلاق الأربعاء لأول مرة بعد ارتفاعات لمدة 3 أيام متتالية.

وانخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية الأربعاء بمقدار 45.5 نقطة مقارنة بالثلاثاء بما يعادل نسبة انخفاض 4.2% لتسجل 1,033.6 نقطة وهو أدنى قراءة منذ 12 فبراير الماضي.

وكانت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية قد أغلقت الثلاثاء عند 1079 نقطة، مقابل 1049 نقطة لدى إغلاق الاثنين.

ومبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لمصر، هو مؤشر يعبر عن تكلفة تأمين الائتمان المرتبط بمخاطر تخلف الدولة عن سداد التزاماتها من الديون، وكلما تراجع المؤشر انخفضت المخاطر والعكس.

ويعني تراجع تكلفة التأمين انخفاض المخاطر المتعلقة بإمكانية سداد مصر لالتزاماتها.

كانت التكلفة ارتفعت يوم الجمعة إلى 1045 نقطة من 1041 نقطة في الإغلاق السابق.

وكان أدنى مستوى لتداول تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات في عام عند 922.59 نقطة في 21 فبراير من العام الماضي. فيما كان أعلى مستوى في عام هو 1884.7 نقطة في 15 مايو 2023.

وتواجه مصر أزمة سيولة دولارية، نتيجة نقص العملة الأجنبية وتراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات في البحر الأحمر، فيما تسعى الحكومة لتدبير الدولار من خلال إبرام صفقات بيع أصول ومشروعات لجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة لتحجيم الطلب على الدولار ومواجهة السوق السوداء.

وتخوض الدولة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض من الصندوق لمصر بقيمة 3 مليار دولار أُبرم اتفاقه في ديسمبر 2022، وحصلت منه على شريحة واحدة فقط.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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