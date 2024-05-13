تراجع سعر الدولار في التعاملات الصباحية في مصر يوم الاثنين، مع استمرار التحركات اليومية للسعر منذ قرار تحرير تعويم العملة المحلية في مارس الماضي.

وبحلول الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الاثنين تداول الدولار في السوق الموازية بمصر في نطاق بين 47.76 و48.06 جنيه، أي بمتوسط أقل من 48.03 جنيه الذي سجله يوم الأحد، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وسجل السعر الرسمي للدولار بحلول التوقيت نفسه ما بين 47.18 و47.23 جنيه متراجعا من نطاق بين 47.23 و47.33 جنيه أغلق عنده يوم الأحد، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

تأتي التحركات اليومية لسعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية بعد أن سمح البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بخفض الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار، بعدما كان سعر السوق الموازية قد وصل لمستوى 70 جنيه في وقت سابق من هذا العام.

ومكنت تدفقات دولارية تلقتها مصر، من صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة، البنك المركزي المصري من السماح بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار. وكانت مصر تعاني قبل تدفقات الصفقة من نقص حاد في النقد الأجنبي.

وتتوقع مصر الحصول على دفعة ثانية وأخيرة بقيمة 20 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة في مايو الجاري بعدما تلقت الدفعة الأولى من الصفقة سابقا.

وبعد خفض الجنيه، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022 - من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.



(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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