تراجعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2021 ب 3.9% على أساس سنوي لتسجل نحو 2.5 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال نوفمبر 2020، وفقا لبيانات البنك المركزي الخميس.

وقد سجلت التحويلات ارتفاع في نوفمبر مقارنة بأكتوبر 2021 بمعدل 8.7%.

وخلال أول 11 شهر من العام الماضي، ارتفعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج بنسبة 6.6% مقارنة بنفس الفترة من 2020، إلى نحو 28.9 مليار دولار وفقا لبيانات المركزي.

وتمثل تحويلات المصريين بالخارج مصدر رئيسي للنقد الأجنبي لمصر، إلى جانب إيرادات قناة السويس.

للمزيد: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 10.4% في ثمانية أشهر

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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