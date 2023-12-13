تسعى مصر - التي ستعلن عن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل يتوقع أن يفوز بها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ليتولى زمام الأمور لست سنوات مقبلة - إلى تعميق صناعاتها المحلية لتقليل الواردات في ظل أزمة سيولة تعاني منها منذ الحرب الروسية الأوكرانية، دفعت أسعار الدولار للارتفاع وضغطت على المواطنين مع وصول التضخم لمستويات قياسية.

إعلان النتائج، سيعقبه مراجعات محتملة لبرنامج صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بمزيد من إتاحة الفرص للقطاع الخاص وتخارج الحكومة من الاقتصاد، ما دفع الحكومة لتنفيذ برنامج للطروحات لتحقيق هدف مزدوج بتنفيذ هذا المطلب وجمع تمويلات دولارية أيضا.

وبحسب محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، فإن نسبة ما يتم تصنيعه محليا في الصناعات التي تنتج مواد خام مثل إنتاج خام الألومنيوم مرتفعة، لكن هذه النسبة منخفضة في السلع الوسيطة.

والسلع الوسيطة هي الصناعات التي تدخل في إنتاج سلع نهائية والمعروفة بـ"عملية التجميع" مثل السيارات، الثلاجات، والأجهزة الكهربائية، فتبلغ نسبة التصنيع المحلي لمكوناتها نحو 40% فيما تحتاج مصر إلى رفعها إلى 70%، وفق حنفي الذي أضاف أن هذا المستهدف "جاري العمل على ذلك لكن التنفيذ يتم ببطء".

وتستحوذ السلع الوسيطة على النسبة الأكبر من واردات مصر، وبلغت 38% من إجمالي واردات العام الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء المصري.

خطة بطيئة

فسر حنفي، في حديثه لـ زاوية عربي، هذا البطء بعدم وضوح خطة التوطين لتكون مكونات الصناعة منتجة محليا بفكر محلي وليس بشريك أجنبي.

"أعتقد أن الأساس لتعميق الصناعة ليس واضح، كل التوجه هو الاستعانة بالشريك الأجنبي وهذا يجعل خيوط الصناعة في يده ويمكن أن تختفي لخروج الشريك.. فمثلا عندما اشتركت شركة فيات مع النصر للسيارات أنتجت الأخيرة سيارات نصر بفئات متنوعة وعندما غادرت شركة فيات توقفت شركة النصر عن الإنتاج".

النصر للسيارات، هي واحدة من أشهر الشركات في مصر، سطع نجمها خلال ما أطلق عليه الثورة الصناعية أثناء فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكانت وكيل فيات الإيطالية في منطقة الشرق الأوسط حيث تم تجميع سيارات فيات في مصانع الشركة قبل أن تطغى السيارات المستوردة على السوق وسط ما عرف بالانفتاح الاقتصادي في عهد الرئيس التالي لعبدالناصر، محمد أنور السادات.

وبحسب حنفي، لا يمكن للشركات الخاصة زيادة نسب التوطين إلا من خلال رؤية حكومية متكاملة، "نحتاج لتطوير مراكز البحوث يعني نستعين بالشريك على أساس بعد فترة نعملها لوحدنا".

ووفقا لحنفي، فإن القطاعات المنتجة للمواد الخام والمواد الأولية مثل شركة الدلتا للصلب، ومصر للألومنيوم، وشركات الغزل والنسيج تعمل بشكل جيد وإن كانت تحتاج لتمويل لتنفيذ التوسعات.

وهذه نظرة على أشهر الشركات الحكومية في مصر، وماذا يتوقع لها مستقبلا وفقا لبيانات رسمية:

شركة الدلتا للصلب

تأسست عام 1947، تعمل في قطاع الصلب وهي شركة شقيقة لشركة "الحديد والصلب المصرية" الشهيرة التي تم تصفيتها مطلع 2021

تنتج الشركة خام البليت، وهو المادة الخام التي تستخدم في إنتاج الصلب وحديد التسليح، بمعدل 250 ألف طن سنويا

تسعى الشركة لجذب شريك أجنبي لرفع الإنتاج لـ 500 ألف طن سنويا

شركة النصر للسيارات

تأسست في نهاية الخمسينيات بعد إسناد مشروع لتأسيس صناعة السيارات والأتوبيسات في مصر لشركة ألمانية

تم تأميمها عام 1960 وأصبحت ملك الحكومة

عملت في إنتاج السيارات وأشهر علامة تجارية كانت سيارة فيات منها ماركات" نصر 128" وشاهين

لكن عانت بعد الانفتاح الاقتصادي في عهد الرئيس المصري السادات بسبب المنافسة مع الاستيراد

ومع استمرار الخسائر وضعت تحت التصفية عام 2009 وتم وقف التصفية في 2016

تٌصنع الشركة حاليا الأتوبيسات فيما لا تزال تجري محاولات لإعادة تصنيع سيارة

لكن هذه المرة ستكون سيارات كهربائية



شركة غزل المحلة

تأسست عام 1927 وكانت شركة الكساء الشعبي في مصر

لكن مع عدم مجاراة الموضة بعد الانفتاح تحولت للخسارة

طالت الخسائر أيضا 32 شركة غزل ونسيج حكومية شقيقة لها

حتى قررت الحكومة قبل 3 سنوات دمجها وتطويرها بضخ مليارات الجنيهات

يتم التطوير بشراء معدات جديدة لمصانع الشركة وشركات شقيقة

وبدأ تشغيل أحد مصانع الغزل بشكل تجريبي بعد تطويره بالفعل

الشركة الشرقية للدخان

أقدم شركة دخان في مصر والمنتج الوحيد لسجائر "كليوباترا" الشعبية

ظلت لعقود الشركة الوحيدة المنتجة للسجائر في مصر

حتى منحت الحكومة العام الماضي رخصة تصنيع لشركة "المتحدة للتبغ"

تنتج المتحدة للتبغ حاليا سجائر شركة فيليب موريس

وتمتلك الشرقية 24% من شركة المتحدة للتبغ وفقا لشروط الرخصة

طُرحت الشرقية للدخان في البورصة

ثم باعت الحكومة حصص فيها آخرها هذا العام ضمن برنامج الطروحات

بالتخلي عن 30% لصالح شركة جلوبال للاستثمار الإماراتية مقابل 625 مليون دولار

وبقيت للحكومة حصة نحو 21% فقط

فيما تراهن الشركة على هذه الصفقة لدعم زيادة الإنتاج ونمو الأرباح

شركة مصر للألومنيوم

تحتكر صناعة خام الألومنيوم منذ تأسيسها في 1975

تصدرغالبية إنتاجها وتضخ جزء منه للسوق المحلي

تحتاج لتطوير مصانعها لخفض التكلفة وزيادة الإنتاج

تدرس الحكومة عدة خيارات لتمويل التطوير

منها طرح حصة لمستثمر استراتيجي من ملكيتها البالغة نحو 92%

أو الشراكة مع مستثمر خليجي لبناء مصنع جديد



الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "ايجوث"

تأسست عام 1976 وتمتلك عدة فنادق بينها فنادق تاريخية

تدير الفنادق شركات عالمية مثل ماريوت وسوفيتال

ستتخلى الحكومة عن حصة في 7 فنادق ضمن برنامج الطروحات

يستحوذ تحالف يضم شركة طلعت مصطفى على 37% من الفنادق السبعة

تبلغ قيمة الصفقة 700 مليون دولار وينتظر تنفيذها قبل نهاية 2023

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلمطول

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