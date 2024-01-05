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تحسن عجز حساب المعاملات الجارية في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024، ليسجل نحو 2.8 مليار دولار على أساس سنوي مقابل عجز 3.2 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق، وفق بيانات البنك المركزي المصري الصادرة يوم الجمعة.

ووفقا للبيانات، تراجع عجز حساب المعاملات الجارية خلال الفترة (يوليو - سبتمبر 2023) بأكثر من 12 % مدعوما بتراجع عجز الميزان التجاري وتضاعف فائض الميزان الخدمي لزيادة الإيرادات السياحية وقناة السويس.

وتسعى مصر لمواجهة ضغوط ناتجة عن انخفاض سعر العملة المحلية مقابل الدولار، وارتفاع فاتورة استيراد احتياجاتها الرئيسية، منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

وتبدأ السنة المالية في مصر عادة في شهر يوليو من كل عام وتنتهي في نهاية يونيو من العام التالي.

ووفقا للبيانات، انخفض صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر بـ 30.3 % ليسجل 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية مقابل 3.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات السياحة خلال الفترة بنسبة 9.7 % لتسجل 4.5 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار في الفترة المقارنة.

كما ارتفعت إيرادات رسوم المرور من قناة السويس إلى 2.4 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية مقابل 2 مليار دولار في الفترة المقارنة، وبزيادة 19.9 %.

وانخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 29.7 % خلال الفترة، لتسجل 4.5 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وتراجعت حصيلة الصادرات بالربع الأول من السنة المالية الحالية إلى 8.3 مليار دولار مقارنة بـ 9.9 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.

كما تراجعت مدفوعات الواردات إلى نحو 16.3 مليار دولار خلال الفترة من 19.1 مليار دولار سُجلت في الربع الأول من العام المالي الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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