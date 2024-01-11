خفض عدد من البنوك العاملة في مصر، حدود استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملة الأجنبية سواء للمشتريات أو السحب النقدي، بحسب وسائل إعلام مصرية يوم الخميس.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، خفض التجاري الدولي CIB، وهو أكبر بنك خاص في مصر، وأيضا مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر الحدود القصوى لاستخدام البطاقات الائتمانية الـ "كريدت كارد" بالعملة الأجنبية إلى ما بين 50 و65 دولار في الشهر.

وتتخذ المصارف إجراءات من حين إلى آخر لمواكبة الوضع الحالي للبلاد التي تشهد أزمة اقتصادية حادة وشح في الدولار بسبب هروب الأموال الساخنة بعد الأزمة الروسية - الأوكرانية.

وفي ديسمبر الماضي، لجأ بنكا الأهلي ومصر الحكوميان لتأجيل تفعيل المعاملات الدولية للبطاقات الائتمانية الجديدة لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها بسبب ضغوط الطلب على الدولار وصعوبة توفيره.

وتترقب الدولة المعتمدة على الاستيراد والتي خفضت عملتها العام الماضي عدة مرات نتيجة صعوبة توفير الدولار، مراجعتين مؤجلتين لبرنامج تمويل وقعته مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 لاقتراض 3 مليار دولار، بعد أن أجرت انتخابات رئاسية جددت للرئيس عبدالفتاح السيسي 6 سنوات إضافية في الحكم، لكن يتوقع أن يسبق ذلك خفض جديد للجنيه في ظل تضخم مرتفع لمستويات قياسية.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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